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Polis Akademisi 2019 alımları ne zaman? PAEM alım şartları neler?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alımı yapılacak. Polis Akademisi PAEM 2 bin komiser yardımcısı alacağını açıkladı. Bu duyurunun ardından Polis Akademisi 2019 alımları ne zaman? PAEM alım şartları neler? gibi soruların yanıtları merak edilmeye başlandı. 2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (Paem) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımına Dair Duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis Akademisi 2019 alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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Polis Akademisi 2019 alımları ne zaman? PAEM alım şartları neler? gibi soruların yanıtları tüm Polis olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacak. İşte tüm detaylar.. 
 
POLİS AKADEMİSİ 2019 ALIMLARI NE ZAMAN? 
Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 14/07/2019 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecek.
 

 
Polis Akademisi Başkanlığından:
2019-2020 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (Paem) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımına Dair Duyuru
 
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200’ü kadın, 1800’ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır.
 

 

PAEM NEDİR? 
Paem kavramı ilk olarak 2015 yılında ortaya çıktı. Polis Akademisinin 2015 yılı başlarında kapatılmasının ardından Polis Akademisindeki öğrenciler yerine Lisans Mezunu komiser yardımcısı adayı alımı yapılmaya başlanılmıştır. Polis amirleri eğitim merkezine alımlar 2 yol ile yapılmaktadır. Bunlar emniyet mensubu polis memurları arasından yapılan alım ile sivil yani emniyet mensubu olmayanlar arasından yapılan alımdır. Alımlar sonucunda eğitimleri başarıyla bitiren adaylar emniyet teşkilatına komiser yardımcısı olarak atanırlar. 
 

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