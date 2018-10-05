EGM POMEM başvuru şartları neler 2018 Polis Akademisi POMEM polislik başvurusu nasıl yapılacak

POMEM başvuru 2018 işlemi nasıl yapılır EGM polis alımı 23. Dönem POMEM başvuru ücreti hangi bankaya yatırılacak? POMEM polislik başvurusu nasıl yapılacak? 2018 POMEM 23. dönem başvuru şartları neler? 10 bin polis alımı başvuruları ne kadar sürecek? POMEM başvuru şartları neler? POMEM başvurusu nasıl yapılır? Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklama Polis Akademisi (PA) tarafından eğitimleri verilecek olan 10 bin polis alımı için ön başvuru müracaatları alınmaya başlandı. Lisans mezunu 8 bin, Ön Lisans mezunu ise 2 bin polis alımı yapacak olan Emniyet Genel Müdürlüğü, başvurularda ön koşul olarak KPSS puanını baz alacak. Polislik başvurusu için lisans adaylarının KPSS puan barajı 60, Ön Lisans adayları için ise 70 olacak. Polislik başvurusu için merakla beklenen süreç 1 Ekim Pazartesi günü başladı. 30 yaşını aşmamış vatandaşların başvuruda bulunacağı POMEM polis alımı sürecinde kadınlarda 162, erkeklerde ise 167 boy koşulunu önem arz edecek. Polislik başvurusu yapmak isteyen adaylardan lisans mezunları için 2017 ve 2018 KPSS puanı, Ön Lisans mezunları için ise 2016 KPSS puanı talep edilecek. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) yapılan açıklama ile Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 9 bin erkek ve bini kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrencinin alınacağını duyuruldu. Bu açıklamanın ardından POMEM polis alımı başvuru şartları ve söz konusu polis alımına nasıl başvuru yapılacağı merak konusu oldu. POMEM polislik başvuru işlemi ve şartları star.com.tr adresinde.

Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 23. dönem polis meslek eğitim için önlisans mezunu 1800ü erkek, 200ü kadın ve lisans mezunu 7 bin 200ü erkek, 800ü kadın 10 bin öğrenci alımı yapılacak. 10 bin polis adayı alımı için ön başvuruların 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında Polis Akademisi Başkanlığına ait www.pa.edu.tr adresinden online olarak yapılması gerekiyor. Önlisans ve lisans mezunları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğrenim kurumlarında eğitim görmüş adaylar da başvuru yapabilecek.

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BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?



Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak olan alımlara başvuru yapmak isteyen adaylar, 01-14 Ekim 2018 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.



* Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını http://www.pa.edu.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır.



SINAV ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?



Adayların ön başvuru yaptıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığı tarafından belirtilen Sınav ücreti olan 100 liralık tutarı Halkbank veya Halkbank ATM'lerden Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “23. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırmaları gerekmektedir.

POLİSLİK BAŞVURUSU İÇİN MERAK EDİLEN ŞARTLAR NELER OLACAK?



Polis alımı için yalnızca T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilecek.







ÖĞRENİM DERECESİ: Adayların öğrenim derecesi ise Ön Lisans ya da Lisans bölümleri olacak.



KPSS PUAN ŞARTI: Lisans mezunları, 2017-2018 yıllarında yapılan KPSS sınavlarının P3 puan türlerinden en az 60 puan, Ön Lisans mezunları ise 2016 yılında yapılan KPSS sınavının P93 pun türünden en az 70 almış olmaları halinde başvurularını gerçekleştirebilecek.



YAŞ ŞARTI: Adaylarda aranan yaş şartı ise 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak) olacak.

BOY ŞARTI: Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak, adaylarda aranan şartlar arasında yer alacak.



POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Polislik için başvuru yapacak olan adaylar, 01-14 Ekim tarih aralığında, E-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Son başvuru tarihi 14 Ekim saat 18.00 olacak.



E-Devlet üzerinden başvurularını yapan adaylar, 100 TL olan POMEM başvuru ücretini Halkbank şubelerinden ya da ATM ve internet bankacılığı üzerinden yatırabilecek. Ödemeler sadece Halkbank üzerinden alınacak olup, 14 Ekim saat 17.00'a kadar paranın yatırılmış olması gerekmektedir.



ADAYLARIN BU ŞARTLARI DA TAŞIMALARI GEREKİYOR



Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;



1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,



Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



ADAYLAR ÖN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK



POMEM sınavına girmek isteyen adaylar, ön sağlık kontrolünde “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci

Adayı Olur” onayını aldıktan sonra sonraki aşamaya geçebilecek. Bu aşamayı geçemeyen adaylar, sonraki sürece dahil olamayacak.



FİZİKİ YETERLİLİK SINAVINDAN EN AZ 60 PUAN ALMAK ZORUNLU OLACAK



Ön sağlığı geçtikten sonra fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak olan vatandaşlar, 100 üzerinden 60 puan almaları halinde başarılı olarak kabul edilecek. Bu aşamada adayın fiziki yapısı değerlendirilecek ve kabiliyetleri gözlemlenecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Polis Akademisi, POMEM 23. Dönem öğrencisi olmak isteyenler için başvuru şartlarını açıkladı. İşte o şartlar;



a) T.C. vatandaşı olmak,



b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,



c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,



ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)



d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),



e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,



f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,



ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;



1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,



ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,



i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.