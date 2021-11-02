Polis Akademisi sınav sonuçları açıklandı! 27. dönem POMEM sonuçları sorgulama

2 Kasım 2021 Salı 10:21 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 10:21

Polis Akademisi sınav sonuçları açıklandı. Polislik için hazırlanan adaylar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak için gelecek 27. dönem POMEM sonuçlarını bekliyordu. 27. dönem POMEM sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının değerlendirmeleri ardından açıklandı. Adaylar, Polis Akademisi Sınav Sonuçlarına 27. dönem POMEM sonuçları sorgulama esayfası üzerinden ulaşabilecekler. İşte polislik sınav sonuçları

27. POMEM mülakat sonuçları için gözler EGM'ye bağlı Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek açıklamadaydı. 27. POMEM mülakat sonuçları için beklenen duyuru geldi. İşte 27. Dönem Polis Akademisi (POMEM) sonuçları sorgulama ekranı...

POLİS AKADEMİSİ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde polis olarak görev alacak adaylar son aşama olan mülakatlara geçtiğimiz günlerde katılmıştı. Mülakatların tamamlanmasının ardından da gözler bu kez gelecek sonuç açıklamasına çevrilmişti. POMEM mülakat sonuçları için gözler pa.edu adresi üzerinden açıklandı.

Mülakat sonuçları son dakika olarak açıklandı. Sözlü sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden duyuruldu. Adaylara ek olarak posta yolu sonuç belgesi gönderilmeyecek. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğinde olacak.

www.pa.edu.tr duyurular adresinden yapılan yazılı açıklamada;

"27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.