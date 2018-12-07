Polis alımı 2019 son dakika Polis alımı için KPSS puanları düştü mü son durum nedir

Polis alımı 2019 son dakika açıklamaları neler? Polis alımı için KPSS puanları düştü mü son durum nedir? Gündemde yer alan polis alımı KPSS puanları açıklaması ne oldu? KPSS puanları düşecek mi? Polis alımında KPSS puanları kaçtı? Ne kadar düşecek? Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adayların sayısının düşmesi ve 70 ile 60 puan kriterini geçebilen aday sayısının çok az olması nedeniyle polis alımlarına başvuru yapacak adayların çok fazla avantaj sağlayacağı ifade ediliyor. KPSS Lisans’tan 60 ve KPSS Ön lisanstan 70 puan alan adaylar, polis alım ilanlarına başvuruda bulunabiliyor. KPSS’ye katılan aday sayısında azalma meydana gelmesi ve puanların da çok düşük olması nedeni ile adaylar, puan şaşkınlığı yaşıyor. 2016 senesinde 70 puan ve üzeri alan ön lisans mezunu adaylar 2018 senesinde girmiş oldukları sınavdan 66 dolaylarında puan almıştı. Bu halde ön lisans mezunları için gerekli olan 70 puan kriterini bir türlü sağlayamaz oldular. İşte merak edilen son dakika haberler ve en son haberler star.com.tr’de…

Polis Alımları İçin KPSS Puanları Düşecek mi?

Polis Akademisi Başkanlığı’nın EMG bünyesi altında polis alımları sürüyor. İlgili alımlar için adaylar KPSS kriterinde esneme olmasını dile getiriyorlar. Tüm adaylar polis alımlarında KPSS puanlarının 50 ya da 60 olmasını istiyorlar.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın açıklanması ile beraber tüm gözler yeni dönem polis alım ilanlarına döndü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalarında 2019 senesi içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi altında 35 bin polis alımı gerçekleştirileceği dile getirilmişti.

Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanlarının Düşmesi Gündemde

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adayların sayısının düşmesi ve 70 ile 60 puan kriterini geçebilen aday sayısının çok az olması nedeniyle polis alımlarına başvuru yapacak adayların çok fazla avantaj sağlayacağı ifade ediliyor.

KPSS Lisans’tan 60 ve KPSS Ön lisanstan 70 puan alan adaylar, polis alım ilanlarına başvuruda bulunabiliyor.

KPSS’ye katılan aday sayısında azalma meydana gelmesi ve puanların da çok düşük olması nedeni ile adaylar, puan şaşkınlığı yaşıyor. 2016 senesinde 70 puan ve üzeri alan ön lisans mezunu adaylar 2018 senesinde girmiş oldukları sınavdan 66 dolaylarında puan almıştı. Bu halde ön lisans mezunları için gerekli olan 70 puan kriterini bir türlü sağlayamaz oldular.

Adaylar arasında bu durum kızgınlığa neden oldu ve adaylar lisansta 50, ön lisansta 60 puan kriteri olmasını talep ediyorlar. Fakat yeni alımlarda KPSS puanının ne olacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.

POLİS ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Polis Akademisi, POMEM 23. Dönem öğrencisi olmak isteyenler için başvuru şartlarını açıkladı. İşte o şartlar;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmamak.