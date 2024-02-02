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  • Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
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Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı

Karaman'da resmi polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i polis 4 kişi yaralandı.

İHA2 Şubat 2024 Cuma 02:25 - Güncelleme:
Polis aracı ile otomobil çarpıştı: 1'i polis 4 yaralı
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Karaman'ın Yunuskent Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerinde bulunan valilik kavşağında Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli G.E. yönetimindeki 70 A 4842 plakalı Fiat marka resmi polis aracı ile M.B. idaresindeki 70 DU 956 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Akşam saat 20:45 sıralarında meydana gelen kazada polis aracının sürücüsü G.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Resul Y., Refika Y. ve Emine B., yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardında araçlar çekici ile olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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