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Polis aracına çarpıp kaçmıştı: Yakalandı

Maltepe'de polislerin 'dur' ihtarına uymayarak ekip aracına çarpıp kaçan hafriyat kamyonu Ataşehir'de durdurulurken, sürücü gözaltına alındı.

AA20 Ekim 2023 Cuma 07:20 - Güncelleme:
Polis aracına çarpıp kaçmıştı: Yakalandı
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Polislerin "dur" ihtarına uymayan 34 GB 0044 plakalı hafriyat kamyonu, Aydınevler Mahallesi Altayçeşme Kavşağı'nda polis aracına çarptı.

Yaşanan kaza sonucu 2 polis memuru ağır yaralanırken, sürücüsünün adı öğrenilemeyen hafriyat kamyonu kaçmaya devam etti.

Yaralanan polisler, sağlık görevlileri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emniyet ekiplerinin başlattığı takip sırasında da çok sayıda otomobile ve taksiye çarpan hafriyat kamyonu, Ataşehir'de polislerin açtığı ateş sonucu İnönü Mahallesi Ulubatlı Hasan Sokak'ta durduruldu.

Geçtiği ana cadde ve sokaklarda çok sayıda otomobile çarpan sürücü, gözaltına alındı.

Hafriyat kamyonu sürücüsünün alkollü olduğu iddia edildi.

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