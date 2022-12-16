İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2022 Cuma / 23 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6507
  • EURO
    19,839
  • ALTIN
    1069
  • BIST100
    5218.99
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis aracına saldırı sonrası provokatif paylaşımlar incelemeye alındı
Güncel

Polis aracına saldırı sonrası provokatif paylaşımlar incelemeye alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi.

AA16 Aralık 2022 Cuma 14:53 - Güncelleme:
Polis aracına saldırı sonrası provokatif paylaşımlar incelemeye alındı
ABONE OL

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, sosyal medya platformlarında vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan, kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulanan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.