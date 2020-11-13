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Polis bu yöntemi ilk kez tespit etti: Metamfetamini hurmaya enjekte etmişler

Antalya'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 3 paketteki 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85.5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, gözaltına alınan karı- koca çift tutuklandı. Polis, zehir tacirlerinin bu yöntemi ilk kez uyguladığını kaydetti.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 09:53 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 09:53
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hurma içine enjekte edilerek yurda metamfetamin sokulduğu bilgisi üzerine Kepez ilçesindeki bir eve operasyon düzendi. Evde köpeklerle arama yapan ekipler, 3 paket halinde, 71 adet hurmaya enjekte edilmiş 85,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Ü.A. ile karısı D.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, uyuşturucu maddelerin kesiminde kullanılan iki makas ve bir miktar bonzai ele geçirildi.

Sağlık kontrolleri sonrasında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan çift, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zehir tacirlerinin, ilk kez böyle bir yöntem denediği kaydedildi.

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