İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2026 Cumartesi / 3 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3346
  • EURO
    51,3419
  • ALTIN
    6406.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis çevirmesine takıldı! Araçtan inip genç kadını katletti
Güncel

Polis çevirmesine takıldı! Araçtan inip genç kadını katletti

Bursa Osmangazi'de polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilde, şüpheli B.İ. (30) araçtan inerek yolcu koltuğundaki Meryem Altaş'a (34) silahla ateş etti. Ağır yaralanan Altaş, hastanede yaşamını yitirdi, zanlı ise polis ekiplerince olay yerinde etkisiz hale getirildi.

AA21 Mart 2026 Cumartesi 14:23
ABONE OL

Osmangazi ilçesi Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi'nde bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, Meryem Altaş (34) idaresindeki 16 KCJ 99 plakalı otomobili durdurdu.

Altaş, araçta yolcu olarak bulunan şüpheli B.İ'de (30) silah bulunduğu söyledi. Bu sırada arka koltukta bulunan B.İ, araçtan inip sürücüye silahla ateş etti.

Silahını polislere doğrultan zanlı, ekiplerce etkisiz hale getirildi.

Sürücü Altaş ambulansla kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, yaralı şüpheli ise ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu, Altaş'a ateş ederek onu öldürdüğü olayda kullandığı ruhsatsız silaha da el konulduğu öğrenildi.

  • silahla öldü
  • şüpheli etkisiz
  • Bursa

ÖNERİLEN VİDEO

3 dakikada 22 milyon liralık vurgun: Altınlarını teslim aldı, ülkesine döndü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.