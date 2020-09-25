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  • Polis çığlıklar üzerine yetişti! Eski işi tarafından tüfekle ayağından vurulan kadın tedavi altına alındı
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Polis çığlıklar üzerine yetişti! Eski işi tarafından tüfekle ayağından vurulan kadın tedavi altına alındı

Konya'da tartıştığı eski eşi tarafından tüfekle ayağından vurulduktan sonra araçla Karaman'a götürülen yaralı kadın, polislerin yanından geçerken attığı çığlık sayesinde kurtuldu. Şüpheli eski kocası da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

IHA25 Eylül 2020 Cuma 10:23 - Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 10:23
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Olay, gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Valiliği önündeki kavşakta beklemekte olan resmi polis ekibi yanlarından geçen bir otomobilden kadın çığlığı geldiğini duydu. Bunun üzerine aracı durdurarak kontrol eden polis ekipleri, otomobilde çığlık atan kadının ayağından vurulmuş halde olduğunu fark etti. Bunun üzerine çağrılan ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ş.Ç. tedavi altına alındı. Yaralı kadının eski olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ö.Ö. ise gözaltına alındı. Yapılan araştırma sonucunda yaralı kadının eski eşi Ö.Ö. tarafında Konya’nın Sarayönü ilçesinde tüfekle vurulduktan sonra otomobille Karaman’a kadar getirildiği öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Ö.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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