İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mart 2026 Pazartesi / 12 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4764
  • EURO
    51,1751
  • ALTIN
    6483.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis delil ararken cephanelik buldu: Soruşturma derinleştirildi
Güncel

Polis delil ararken cephanelik buldu: Soruşturma derinleştirildi

Tokat'ta bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla bağlantılı çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken olaya karışan bir kişi tutuklandı.

IHA30 Mart 2026 Pazartesi 10:36 - Güncelleme:
Polis delil ararken cephanelik buldu: Soruşturma derinleştirildi
ABONE OL

Olay, 29 Mart 2026 günü saat 01.00 sıralarında GOP Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.M. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Şüpheli F.M.'nin ateş açması sonucu M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ilk etapta saldırıda kullanılan silaha ulaşamadı. Bunun üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Gece boyunca süren araştırmalarda sonuç alınamayınca soruşturma derinleştirildi.

POLİS DELİL ARADI, CEPHANELİK BULDU

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar ve adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da aralarında bulunduğu çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda çok sayıda fişek, şarjör, kabze ve icra mili bulundu. Ayrıca olay yerinden delilleri kaçırdığı tespit edilen şahıslar da yakalandı. Olayın şüphelisi F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

  • silahlı kavga
  • ele geçirme
  • yaralı tutuklama

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.