Polis delil ararken cephanelik buldu: Soruşturma derinleştirildi

Olay, 29 Mart 2026 günü saat 01.00 sıralarında GOP Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, F.M. ile M.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Şüpheli F.M.'nin ateş açması sonucu M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, ilk etapta saldırıda kullanılan silaha ulaşamadı. Bunun üzerine Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Gece boyunca süren araştırmalarda sonuç alınamayınca soruşturma derinleştirildi.

Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar ve adresler tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın da aralarında bulunduğu çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonlarda çok sayıda fişek, şarjör, kabze ve icra mili bulundu. Ayrıca olay yerinden delilleri kaçırdığı tespit edilen şahıslar da yakalandı. Olayın şüphelisi F.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.