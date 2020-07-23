Polis dronla tespit etti

DHA 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:41 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 12:41

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ormanlık arazide uyuşturucu madde yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Dronla 7 ayrı bölgede yapılan denetimde, ormana ekili Hint kenevirleri tespit edildi. 'Şehit polis memuru Erkan Göktepe' adı verilen operasyonda, H.A. (59), İ.A. (36), H.A. (36), M.K. (35), Y.E.K. (33) ve E.A. (31) gözaltına alındı. Arazide yapılan aramada, 2 bin 21 kök Hint keneviri, uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden İ.A, H.A., M.K. ve E.A tutuklandı, H.A. ve Y.E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.