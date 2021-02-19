Polis ekipleri kumar oynanan eve baskın yaptı, çaydanlıktan iskambil kağıtları çıktı

DHA 19 Şubat 2021 Cuma 15:27 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 15:27

Sivas'ta, evde toplu halde kumar oynandığı ihbarını alan polis ekipleri, harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 50 deste oyun kağıdı, alacak- verecek listesinin olduğu 4 yazboz ve ajanda, pul yerine kullandığı tespit edilen üzerinde 'geçersizdir' ibaresi bulunan 200 TL'lik 69 sahte banknot, 100 TL'lik 97 sahte banknot, 50 TL'lik 80 sahte banknot ile havalı tüfek ele geçirildi. Baskın sırasında çaydanlık içinden de iskambil kağıtları çıktı.

Evde yakalanan 8 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesince 'kumar oynamak' suçundan 1336'şar TL olmak üzere toplam 10 bin 688 TL ceza uygulandı. Ayrıca 8 kişi ve 3 ev sahibi olmak üzere toplam 11 kişiye, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarınca maske ve sosyal mesafe tedbirlerini ihlal ile ikameti kullandırmaktan toplam 28 bin 734 TL ceza uygulanması için tutanak tutuldu. Şüphelilere toplam 39 bin 422 TL ceza uygulandı.