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Polis ekiplerince 3 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi

Bursa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca emniyetteki işlemleri daha sonra tamamlanan A.K., H.Y. ve F.B. adliyeye sevk edildi.

IHA07 Eylül 2020 Pazartesi 14:21 - Güncelleme: 07 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.B., F.B., R.S., H.B., A.İ., A.K., H.Y. ve F.B.’nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, 8 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evleri, araçları ve üstlerinde yapılan aramalarda 3 kilo 300 gram metamfetamin, 50 gram sentetik kannabinoid, esrar, 1 hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden M.B., R.S., H.B., A.İ. işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, F.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca emniyetteki işlemleri daha sonra tamamlanan A.K., H.Y. ve F.B. adliyeye sevk edildi.

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