Polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 1 kilo 195 gram metamfetamin ele geçirildi

DHA 19 Ocak 2021 Salı 17:01 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 Salı 17:01

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Manisa plakalı bir otomobil ile ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler, tespit edilen otomobili takibe aldı. Otomobil, bu sabah Akdeniz kontrol noktasında durduruldu. Araçta bulunan S.C. adlı kadın ile İ.M.T.'nin üzeri narkotik köpeği 'Arthur'un yardımıyla arandı. Aramada S.C.'nin beline streç filmle sarılı 1 kilo 195 gram metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.