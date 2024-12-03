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Güncel

Polis ekiplerine bıçak çektiği için bacağından vurulan şüpheli DEAŞ üyesi çıktı

İstanbul Bahçelievler'de polis ekiplerine bıçak çektiği için bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Evren Cebeci'nin DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı ortaya çıktı.

DHA3 Aralık 2024 Salı 19:07 - Güncelleme:
Polis ekiplerine bıçak çektiği için bacağından vurulan şüpheli DEAŞ üyesi çıktı
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Şirinevler Meydanı'nda polis ekipleri durumundan şüphelendiği kişiyi durdurup kimlik kontrolü yapmak istedi. İsminin Evren Cebeci olduğu öğrenilen şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçarak D-100 Karayoluna girdi. Polis ekiplerinin kovaladığı Cebeci, poşetinde bulunan torpilleri karayoluna attı. Bıçak çeken şüpheli polis ekipleri tarafından bacağından vuruldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından şüpheliyi hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Cebeci'nin taşıdığı poşette çakmak tüpüne bağlı pürmüz, çok sayıda torpil, alüminyüm folyoya sarılı nevi olmayan materyal ve bıçak olduğun belirlendi. Şüphelinin akıl hastalıkları hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verilirken DEAŞ terör örgütü üyeliğinden aranmasının bulunduğu öğrenildi.

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