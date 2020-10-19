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Polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada 55 litre etil alkol yakalandı

Aydın'da polis ekiplerinin bir ikamette yaptığı aramada 55 litre etil alkol ile kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

IHA19 Ekim 2020 Pazartesi 17:28 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 17:28
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Edinilen bilgiye göre, Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Grup Amirliği ekiplerince sahte alkol ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalara istinaden bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramada, 55 litre etil alkol, 13 litre değişik ebatlarda şişelere doldurulmuş el yapımı rakı, 6 adet küçük şişelerde gliserin maddesi, 1 adet küçük şişede üzüm esansı, 35 adet değişik ebatlarda boş alkollü cam şişeler ele geçirildi. S.N. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

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