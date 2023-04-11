Polis haftası kutlama mesajları! Anlamlı polis haftası sözleri ve mesajları

Polis haftası kutlama mesajları, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünde sosyal medya ve WhatsApp'tan paylaşılıyor. Polis yakınlarının bu özel gününü kutlamak isteyenler için Emniyet ve Polis Teşkilatı mensuplarına gönderilebilecek Polis haftası kutlama mesajlarını haberimizde derledik. İşte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için canla başla çalışan polis memurlarına gönderebileceğiniz en güzel polis haftası sözleri ve mesajları...

POLİS HAFTASI KUTLAMA MESAJLARI



Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Ülkemizin dört bir köşesinde fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıldönümü kutlu olsun.

Vatandaşların can güvenliği uğruna kendi canlarını vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Polis haftanız kutlu olsun Türkiye'mizin cesur evlatları.

Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın. Kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz 'Polis Haftası'nı kutluyorum.

Polis haftanızı kutlar, kazasız, belasız görevler dilerim.

Türkiye Cumhuriyeti'nde, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Emekliye ayrılan ve vazifeleri başında olan tüm Emniyet Teşkilatı mensuplarına ve ailelerine sağlık, mutluluk dilerim.

Polis Haftası ve Polis Günü nedeniyle bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirmekte olan tüm emniyet mensuplarını takdir ve sevgiyle selamlar Polis Haftalarını kutlarım

Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuzun huzur ve güveni için çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Geçirdiğimiz zor günlerde fedakârca mücadele eden ve vatanımızın, milletimizin güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin daha da çok çalışan polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Vatanı ve milleti uğruna canlarını dahi vermekten sakınmayan tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası kutlu olsun.

Can ve mal güvenliğimizi sağlayan, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan tüm polislerimizin 10 Nisan Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Kahraman Türk Polis Teşkilatı'mızın 178. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Şehit ve gazi emniyet mensuplarımızı saygıyla anıyorum...."

"Vatan için can veren tüm polis ve emniyet teşkilatımızın polis haftası kutlu olsun vatan size minnettardir."

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da, halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Huzur ve güvenin teminatı, kahraman Türk Polis Teşkilatı'mızın kuruluşunun 178. yıl dönümü ve Polis Haftası kutlu olsun.

Böyle bir mesleğin icrasının da elbette bazı zorlukları olmaktadır. Halkın güvenliğini sağlamak ve onları korumak kolay değil, bu açıdan bakınca teşkilatın ne kadar önemli bir görev üstlendiğini görmekteyiz. Halkında, bizimde polislerimize bu zorlu görevde yardımcı olunmasının gerektiği bilincinde olmalıyız.

Başta Şehit ve Gazi Polislerimiz olmak üzere; Görevini layıkıyla yerine getiren bütün polislerimizin, canla başla, canını dişine takıp uykudan ve hayatından feragat eden emniyet güçlerinin polis haftasını kutlarız. Türk Polis Teşkilatı 178. yaşında.

Milletimizin güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan Polis Teşkilatı'mızın 178. yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Vatanı uğruna gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Türk Polis Teşkilatı'nın 178. yılı kutlu olsun. Başta hendeklerde ve 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekatta şehit düşen kahramanlarımız olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şifalar diliyorum.

Polis teşkilatı, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 10 Nisan 1845 tarihinde kuruldu. O zamandan bu yana Türkiye'de her yıl aynı tarihte kutlanan Polis Haftasında; Tehlike ve her türlü zorlukta özverili bir şekilde çalışan polis memurlarını takdir etmek için çeşitli etkinlikler ve törenler düzenleniyor.