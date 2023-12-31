Polis helikopteri rahatsızlanan 2 hasta için havalandı

Epilepsi hastası 10 yaşındaki Öznur Servet ile doğumu yaklaşan 27 yaşındaki Elif Toprak Sıralı, yakınları tarafından Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

Burada müdahaleleri yapılan 2 hastanın ileri tetkik ve tedavileri için Van'a sevk edilmelerine karar veren doktorlar, Bahçesaray kara yolunun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Hastaların Van'a sevkinin kara yolundan yapılmasının mümkün olmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince polis helikopteri görevlendirildi.

İlçeye giden polis helikopteri, 2 hasta ile refakatçilerini hastaneden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Hastalar, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.