İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2026 Perşembe / 10 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,519
  • EURO
    52,9395
  • ALTIN
    5946.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polis ''ikinci kişi'' oldu! Bursa'da film sahnelerini aratmayan operasyon
Güncel

Polis ''ikinci kişi'' oldu! Bursa'da film sahnelerini aratmayan operasyon

Bursa'da internet üzerinden iş, burs ve kolay para kazanma vaadiyle vatandaşların banka hesaplarını ele geçiren dolandırıcılık şebekesi, polis ekiplerinin alıcı gibi davranıp 'ikinci kişi' rolüne girdiği operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İHA25 Haziran 2026 Perşembe 09:43 - Güncelleme:
Polis ''ikinci kişi'' oldu! Bursa'da film sahnelerini aratmayan operasyon
ABONE OL

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, siber ve mali suçlarla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda, vatandaşların banka hesaplarını kullanarak dolandırıcılık yapan organize bir şebekeyi tespit etti.

Emniyete başvuran bir mağdur, internet üzerinden tanıştığı kişiler tarafından adına banka hesapları açıldığını, bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığını ve bu nedenle hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek yardım istedi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şebeke üyelerinin, internet ortamında ulaştıkları kişileri "iş imkanı", "burs desteği" ve "kolay kazanç" vaatleriyle ikna ettikleri, ardından banka hesapları ile mobil bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri ortaya çıktı. Ele geçirilen hesapların yasa dışı para transferlerinde ve farklı dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı belirlendi.

Şüphelilerin izini süren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, operasyon için dikkat çeken bir yönteme başvurdu. Şebeke üyeleriyle alıcı gibi iletişim kuran polisler, hesap kiralayacak şahsın yanında bulunan 'ikinci kişi' rolüne bürünerek randevu ayarladı. Bursa'dan İstanbul'a kadar uzanan takip sonucunda düzenlenen suçüstü operasyonunda H.İ., B.A., K.A. ve S.A. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da yakalandıktan sonra Bursa'ya getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme tarafından K.A. ve S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, şebekenin yöneticileri oldukları değerlendirilen H.İ. ve B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • dolandırıcılık operasyonu
  • banka hesapları ele geçirme
  • internet dolandırıcılığı

ÖNERİLEN VİDEO

Venezuela peş peşe sallandı! Deprem anları anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.