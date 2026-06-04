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  • Polis kamera kayıtlarını topladı! Milyonlarca liralık otomobiller kül oldu
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Polis kamera kayıtlarını topladı! Milyonlarca liralık otomobiller kül oldu

Bakırköy'de çıkan yangında lüks otomobiller yandı. Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

AA4 Haziran 2026 Perşembe 07:18 - Güncelleme:
Polis kamera kayıtlarını topladı! Milyonlarca liralık otomobiller kül oldu
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İstanbul'un Bakırköy ilçesinde park halindeki otomobillerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerindeki bir galerinin önünde bulunan lüks otomobillerin olduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bir otomobili tamamen saran alevler kısa sürede yan tarafındaki park halindeki diğer araçlara da sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, caddeyi trafiğe kapatarak geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yapılan müdahaleler sonucunda söndürülen yangında 2 otomobil tamamen yandı, 2 otomobil de kısmi zarar gördü.

Polis ekipleri olayın kundaklama olma ihtimaline karşı çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemek üzere aldı.

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