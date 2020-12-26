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Polis kapalı olması gereken kıraathaneye baskın yaptı, 9 kişiye 28 bin 350 lira ceza kesildi

Osmaniye'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanede oyun oynayan 9 kişiye toplam 28 bin 350 lira ceza kesildi. Pandemi dolayısıyla kapalı olması gereken iş yerinin sahibi M.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

DHA26 Aralık 2020 Cumartesi 13:03 - Güncelleme: 26 Aralık 2020 Cumartesi 13:03
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetine devam ettiği ihbarını aldı. Harekete geçen Ahlak Büro'ya bağlı ekipler, kıraathaneye baskın yaptı. M.Y.'nin işlettiği iş yerinde yapılan kontrollerde toplam 9 kişinin oyun oynadığı, bu kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadıkları ve sigara içtikleri tespit edildi. Bu kişilere koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 28 bin 350 lira para cezası uygulandı. Pandemi dolayısıyla kapalı olması gereken iş yerinin sahibi M.Y. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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