Yalova'da 29 Aralık 2025 tarihinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan ve 3 polis memurunun şehit olduğu, 8 polis ile 1 güvenlik görevlisinin yaralandığı çatışmanın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. 6 teröristin etkisiz hale getirildiği olayın ardından farklı illere genişletilen operasyonlar kapsamında, 31 Aralık 2025'te Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Rıza Turgay L. ve Abdulmutalip Ö. gözaltına alındı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianamede, DEAŞ'ın hücresel yapılanması ve örgüt içi iletişim ağına dair detaylar yer aldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİSTİN DİJİTAL İZLERİ SÜRÜLDÜ

İddianameye göre, Yalova'daki çatışmada etkisiz hale getirilen teröristlerden Zafer Umutlu'nun kullandığı değerlendirilen "@zafer_ebuhafsa" uzantılı Telegram hesabı siber suçlarla mücadele ekiplerince mercek altına alındı. Hakkında kısmında "La ilahe illallah" yazan ve "El-Cihad Arapça Marş" isimli ses kaydı bulunan hesapta; DEAŞ mensuplarının sözde "şehit" olarak nitelendirildiği video ve fotoğraflar ile şeriat ve cihad içerikli örgütsel paylaşımlar tespit edildi. Hesabın ayrıca benzer içeriklerin paylaşıldığı bir gruba üye olduğu belirlendi.

PARA TRAFİĞİ VE YOĞUN SEYAHAT KAYITLARI DEŞİFRE EDİLDİ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Zafer Umutlu'nun Temmuz 2025'te Semih Can Y. isimli şahıstan 100 bin lira borç istediği ve Y.'nin bir miktar para gönderdiği değerlendirildi. Semih Can Y.'nin HTS kayıtları incelendiğinde ise Kocaeli'de yaşayan şüpheliler Rıza Turgay L. ve Abdulmutalip Ö. ile yoğun iletişimde olduğu ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin son dönemde Yalova ve çevresinde birlikte seyahat ettikleri, Yalova'da faaliyet gösteren İlim ve Takva Derneği üyesi Fatih F. ile Yalova-Bursa Gemlik güzergahında; DEAŞ yanlısı olduğu değerlendirilen Mehmet İ. ile de Yalova-Aydın güzergahında yolculuk yaptıkları tespit edilerek dosyaya eklendi.

ŞÜPHELİNİN TELEFONUNDAN DEAŞ KONVOYU VE 404 ARAMA KAYDI ÇIKTI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Rıza Turgay L.'nin cep telefonunda yapılan incelemelerde, WhatsApp Business uygulamasında DEAŞ mensuplarının sözde örgüt bayrağıyla araç konvoyu yaptığı bir video bulundu.

Dijital verilerde, L.'nin rehberinde Yalova'daki çatışmanın faillerinden Zafer Umutlu'nun "Zafer Yalova" adıyla kayıtlı olduğu ve ikili arasında 26 Şubat - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında WhatsApp üzerinden 404 kez irtibat kurulduğu belirlendi. Ayrıca Ruza Turgay L.'nin, çatışmadaki bir diğer fail Mehmet Cami Sordabak adına kayıtlı olan ancak rehberde farklı isimle yer alan bir numarayla da iletişim kurduğu belirlendi.

EVİNDEN ÖRGÜTSEL SEMBOLLER ÇIKTI, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şüpheli Rıza Turgay L.'nin, Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramalarda, DEAŞ'ın kullandığı flama ve amblemlere benzerlik gösteren, üzerinde Arapça yazılı siyah bere ve aynı ifadelerin yer aldığı metal anahtarlık ele geçirildi.

İfadesinde seyyar satıcılık yaptığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirten Rıza Turgay L., geçmişte de DEAŞ üyeliğinden yargılanıp beraat ettiğini savundu. Soruşturmada adı geçen kişilerin çoğunu tanımadığını öne süren Rıza Turgay L., telefonundaki konvoy videosunun farkında olmadan inmiş olabileceğini, evindeki materyalleri ise sadece üzerinde "Allah" lafzı bulunduğu için satın aldığını iddia etti. Avukatı Gizem Dirbisoğlu ise müvekkilinin tahliye ve beraatini istedi.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık değerlendirmesinde, şüpheliler Rıza Turgay L. ve Abdulmutalip Ö.'nün elde edilen dijital deliller, iletişim ve seyahat kayıtları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde bilerek ve isteyerek hareket ettikleri vurgulandı. Eylemlerinin süreklilik, yoğunluk ve örgütsel bağ niteliği taşıdığı ifade edilen şüpheliler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan ayrı ayrı 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.