Güncel

Polis kılığına giren kurye gözaltında

Üzerinden sahte polis kimliği çıkan kurye, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

AA5 Ekim 2025 Pazar 10:25 - Güncelleme:
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sahte polis kimliğiyle yakalanan kurye gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki denetimlerinde durumundan şüphelendikleri S.U'yu (19) durdurdu.

Kontrol sırasında şüpheli, cüzdanında adına düzenlenmiş "komiser yardımcısı" rütbesinde sahte polis kimliği bulunduğunu belirtti.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca şüphelinin daha önce "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirmek" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

  • sahte polis kimliği
  • kurye
  • gözaltı

