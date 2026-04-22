  • Polis kontrol noktasına metreler kala facia: Yanan araçtan canını zor kurtardı
Eskişehir'de 69 yaşındaki sürücünün seyir halindeyken direksiyon başında fenalaşması sonucunda polis kontrol merkezine 5 metre kala meydana gelen kazada araç alev alev yandı. Yanan araçtan son anda çıkarılan sürücü, bilinci yarı kapalı şekilde hastaneye sevk edildi.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 13:50
Olay, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde ilerleyen 26 SL 025 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Abdullah E. (69) direksiyon başında henüz bilinmeyen sebeple fenalaştı.

Aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, Mustafa Ö. idaresindeki CT 29 BDR yabancı plakalı araca arkadan çarptı. Daha sonra yol kenarındaki bariyerlere de çarpan araç, Bursa polis çevirme noktasına 5 metre kala motor bölümünden tutuşarak yanmaya başladı.

Çevredekiler tarafından yanan araçtan çıkarılan Abdullah E. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Abdullah E.'nin bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Yanan araç ise itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldükten sonra çekici yardımıyla bulunduğu noktadan kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

ÖNERİLEN VİDEO

Eski Vali Tuncay Sonel Gülistan Doku davasında ne ile suçlanıyor?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
