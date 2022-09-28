Polis maaş promosyonu ile ilgili Vakıfbank ile yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı duyuruda ödemelere yüzde 188 artış yapıldığını açıkladı. Peki Polis maaş promosyonu ne kadar oldu? 2022 Polis promosyonu ne zaman verilecek?

POLİS MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Emniyet Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada polislere 36 ay için 27 bin lira promosyon ödemesinin karara bağlandığını duyurdu.

Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler neticesinde protokol revize edildi. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlendi ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlandı.

VAKIFBANK POLİS PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

Polis maaş promosyonu, peşin ve tek seferde olmak üzere 01.11.2022 tarihi itibarıyla ödenecek.

EMNİYET PROMOSYON AÇIKLAMASIYLA DUYURMUŞTU

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polislerin maaş promosyonu düzenlemesine ilişkin 6 Eylül'de bir açıklama yapmıştı.

Açıklamada, 18.03.2022'de Vakıfbank ile imzalanan maaş promosyon protokolünde polislere aylık ödenecek tutarın 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını belirtildi.

"Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur" ifadelerine de yer verilen açıklamada 300 TL'nin sabit bir rakam olmadığı açıklanmıştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın bugüne kadar olan en yüksek maaş promosyon ödemesi olduğu da kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamasında yer almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün maaş promosyonu açıklaması şu şekilde;

"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.

Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.

Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.

Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.

Yeni protokol 01.11.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ayrıca Vakıfbank ile önceden yapılan ve süresi henüz tamamlanmamış olan promosyon protokolleri de iptal edilerek yeni protokole dahil edilecektir.

Vakıfbank dışındaki bankalarla devam eden protokoller ise sözleşmelerin bitiş tarihinde söz konusu yeni protokole dahil olacaktır.

Vakıfbank Yönetim Kuruluna, Vakıfbank Genel Müdürüne ve protokol görüşmelerini gerçekleştiren heyetlere, Türk Polis Teşkilatı adına çok teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."