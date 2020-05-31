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Polis memuru Atakan Arslan'ı şehit eden katil suç makinesi çıktı!

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit olduğu silahlı saldırının faili gözaltına alındı. Saldırının faili M.E.C'nin son 6 yılda 10 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

AA31 Mayıs 2020 Pazar 11:48 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 15:46
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Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği saldırının faili M.E.C'nin son 6 yılda 10 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde dün Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edildiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Saldırıda tetiği çektiği öne sürülen M.E.C. ve olay anında yanındaki F.A. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

M.E.C'nin son 6 yılda "kasten yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak" ile "ateşli silah, bıçak ve diğer aletler bulundurmak" gibi 10 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi.

F.A'nın "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak", "kapkaç", "resmi belgeyi bozmak" suçlarından 7, M.A'nın ise "kasten yaralama", "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak", "gasp" ile "evden hırsızlık" suçlarından 11 kaydının olduğu belirlendi.

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