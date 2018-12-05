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Polis memuruna FETÖ'den 6 yıl hapis

Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

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 Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuksuz yargılanan ve meslekten ihraç edilen polis memuru Şenol D. katıldı. Şenol D. savunmasında, örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü. Suçsuz olduğunu iddia eden sanık Şenol D, "Madem örgüt üyesiyim neden Bank Asya'da hesabım yok. Ben ByLock da yüklemedim, kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi. Mahkeme heyeti sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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