Polis memurunu ve eşini darbeden 5 kişi gözaltına alındı

İstasyon Mahallesi'nde 6 Şubat'ta izinli polis memuru T.Y. ile eşi E.Y. birlikte yürüdükleri sırada, yanlarından geçen bir araç, E.Y'nin ayağına çarptı. Araç içerisindeki şüpheliler, kendilerini uyaran çifti darbederek E.Y'ye ait cep telefonunu zorla aldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavganın ardından olay yerinden kaçan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, olaya karıştığı belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'üne adli kontrol hükümleri uygulandı, 1'i serbest bırakıldı.