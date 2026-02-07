Yenimahalle ilçesindeki araç muayene istasyonunda çıkan kavgada darbedilen polis memuru Melih Okan Keskin'in (44) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, şüpheli M.Y, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen M.Y, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.



M.Y, hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis memuru Melih Okan Keskin, 2 Şubat'ta aracını götürdüğü muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan şüpheli S.A. sulh ceza hakimliğince 3 Şubat'ta tutuklanmış, Y.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

SALDIRI ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, Keskin'in muayene istasyonunda çalışanlarla konuştuğu sırada çıkan kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Keskin'in eşi Emel Keskin (45), "Eşim araç muayenesi için istasyona gitmiş. Oradakiler, aracının park lambasının çalışmadığını söylemiş. Eşim de aracını kontrol etmiş ve bir arazı olmadığını söylemiş. Görevliler alay eder bir tavırla eşime yarın tekrar gelmesini söylemiş. Kocam da yetkili biriyle görüşmek istemiş. O sırada laf atma olayı yaşanmış. 30'a yakın kişi bir araya gelerek eşimi darbetmeye başlamış. Eşim daha sonra sağlık ekiplerini aramak için dışarı çıkmış. O esnada da biri üzerine araba sürmüş ve ayağını ezmiş. Ardından da araçtan inerek eşime saldırmış. Daha sonra aynı kalabalık bir kez daha eşimi darp etmiş" dedi.

Eşiyle yaşadığı son anlardan bahseden Keskin, "Olaydan sonra kocam tek başına hastaneye gitmiş. Çenesine dikiş atılmış ve kafa filminin çekilmesi gerektiğini söylemişler. O sırada eşim beni aramış. Bir olay yaşadığından bahsetti. Tekrar aradığında ise beyninde kanama olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyledi. Hastaneye gittiğimizde kocamı müşahedeye almışlardı. Doktorlar acil müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bilincinin her an kapanabileceğini belirtti. Eşimin bilinci açıktı" dedi.

"HAYATININ BAHARINDA VEFAT ETTİ"

Kocasının kendisine saldıranlara karşılık vermediğini dile getiren Keskin, "Kocam ameliyata girerken beni sevdiğini ve kedimize ve çocuklarımıza iyi bakmamı söyledi. Elimi öperek ameliyata girdi. Hayatının baharında vefat etti. Bir insanın hayatı bu kadar kolay olmamalı" diye konuştu.