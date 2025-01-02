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Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attı! Yakalandı

Adana'da polis merkezi inşaatına molotofkokteyli atarak kaçmaya çalışan şüpheli, yaralı yakalandı.

AA2 Ocak 2025 Perşembe 07:39 - Güncelleme:
Polis merkezi inşaatına molotofkokteyli attı! Yakalandı
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği inşaatına bir kişinin molotofkokteyli attığını fark eden bekçiler, şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.

Kaçmaya başlayan şüpheli, bekçilerin silahla ateş açması sonucu yaralanarak etkisiz hale getirildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan şüpheli ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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