Polis merkezinde kayınço dayağı

İddiaya göre, 2 çocukları olan Mehmet T. (48) ve eşi M.T.(38) Şubat ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Boşanma süreci devam ederken, Eylül ayının ortalarında baba, şiddet gördüklerini ileri süren çocuklarından 10 yaşındaki A.T. ile birlikte polis merkezine gitti.

Burada ifadesini veren baba, oğlu ile birlikte dışarı çıkmak için kapıyı açtığında kayınbiraderi K.D.'yle karşılaştı. Baba, oğluyla polis merkezinin içine kaçarken, kayınbirader darp etmeye başladı. Polisin müdahalesiyle olay biterken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"BENİ ÇOCUĞUMUN YANINDA DARP ETTİ"

Görüntülerin ortaya çıktığı olayla ilgili Mehmet T., şikayetçi olduğunu ifade etti. Eşiyle şubat ayında ayrılma kararı verdiklerini anlatan Mehmet T." Bu süreçte bazı olumsuz durumlar meydana geldi. Eşimin kardeşi daha önce de beni tehdit etti, savcılığa suç duyurusunda bulundum. En son oğlum şiddet gördüğünü söyleyince polis merkezine götürdüm.

Orada da eşimi çağırdılar. O ayrı odada ifade verirken çocuğumla birlikte hava alalım diye dışarı çıkmak için kapıyı açmamla kayınım kolumdan tuttu, dışarı çekmeye çalıştı. Çocukta yanımda ben içeri kaçtım. Orada beni çocuğumun yanında darp etti" dedi.

Çocuğu ve kendisinin psikolojisinin bozulduğunu dile getiren Mehmet T., olaydan sonra alınan kati raporunda ise gözünde kalıcı bulanıklık raporu verildiğini ve olayla ilgili adli sürecin sürdüğünü kaydetti.

Mehmet T'nin avukatı Ahmet Serdar Çelikel ise süreçle ilgili bilgi verdi. Çelikel, müvekkilinin eşinin erkek kardeşi tarafından polis merkezinde darp edildiğini, hukuki olarak her türlü mücadeleyi vereceklerini söyledi.