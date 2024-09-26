26 suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yakalandıktan sonra karakoldan firar etmiş, yeniden yakalanınca polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

Geçti'nin, hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Karakoldan kaçtıktan sonrasında kavgaya karıştığı ve polislerin o olay üzerine geldiğini belirten Geçti, "Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Kasten suç işlemedim. Beni tutuksuz yargılayın" dedi.

Geçti'nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Şüpheli K.G. hakkında yapılan sorgulamada çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

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