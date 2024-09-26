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  • Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'den pişkin savunma
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Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'den pişkin savunma

Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin, 'Kasten suç işlemedim. Beni tutuksuz yargılayın.' şeklinde savunma yaptığı ortaya çıktı.

26 Eylül 2024 Perşembe 08:42 - Güncelleme:
Polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'den pişkin savunma
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26 suçtan kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yakalandıktan sonra karakoldan firar etmiş, yeniden yakalanınca polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etmişti.

Geçti'nin, hakimlik ifadesi ortaya çıktı.

Karakoldan kaçtıktan sonrasında kavgaya karıştığı ve polislerin o olay üzerine geldiğini belirten Geçti, "Ben bu şahıslardan dayak yerken yerde silah gördüm. Sol kolumdan mermi yedim. Annemin vuruldum diye çığlığını duydum. Orada bir varil vardı. Oradan bir silahın ucunu gördüm. Onların polis olduğunu görmedim. Üzerinde üniforma olduğunu sonra kameralardan izleyince fark ettim. O varile doğru 2 el ateş ettim. Kasten suç işlemedim. Beni tutuksuz yargılayın" dedi.

Şehit polis Şeyda Yılmaz

Geçti'nin kuzeni K.G. (15), sosyal medyada yaptığı silahlı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alındı. Şüpheli K.G. hakkında yapılan sorgulamada çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Şehidin eşinden ağlatan paylaşım

Şehit polisle ilgili yürek yakan detay

Yunus Emre Geçti tutuklandı
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