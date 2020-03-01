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Ankara'da Sputnik çalışanlarına yönelik protesto

Rus Sputnik Haber Ajansı Ankara servisinde çalışan 3 gazetecinin evi önünde, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından protesto gösterisinde bulunuldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

AA01 Mart 2020 Pazar08:19 - Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 08:19

Edinilen bilgiye göre, Sputnik Haber Ajansı Ankara servisinde çalışan 3 gazetecinin Çankaya ilçesinde bulunan evi önüne gelen 7-8 kişilik grup, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Protestocular, muhabirlere ait olduğu belirlenen ve ofis olarak da kullanılan evin kapısında bir süre bekledikten sonra, bulundukları noktayı terk etti.

Olayın duyulması üzerine harekete geçen Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin önüne gelen kişilerin kimliğini tespit etmek için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

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