  • Haberler
  • Güncel
  Polis şüpheli bidonların peşini bırakmadı! Depoda sahte parfüm imalathanesi bulundu
Güncel

Polis şüpheli bidonların peşini bırakmadı! Depoda sahte parfüm imalathanesi bulundu

Bahçelievler Asayiş Büro ekipleri, Şirinevler'de bir iş yerine sürekli bidon taşındığını fark edince düğmeye bastı. Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, merdiven altı imalathaneye dönüştürülen adreste binlerce sahte parfüm kutusu ve litrelerce ham madde ele geçirildi.

AA11 Nisan 2026 Cumartesi 12:14
Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm üretildiği yönünde bilgiye ulaşan Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

İş yerine sürekli olarak bidon taşındığını belirleyen polis ekipleri, adrese düzenlediği operasyonda M.Y'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda 200 dolu parfüm, 7 bin 550 boş parfüm kutusu, farklı markalara ait 25 bin 360 bandrol etiketi, 140 litre parfüm esansı ve 800 litre etil alkol ele geçirildi.

Ekipler, iş yerini mühürledi.

