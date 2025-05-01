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Polis Taksim provokasyonuna geçit vermedi! CHP'li Tanal'ın başını çektiği gruba müdahale

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli noktalardan Taksim'e gitmek isteyen gruplara polis müdahalesi sırasında bazı kişiler gözaltına alındı. Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi. Tanal'ın gözaltı işlemine engel olmak için polis aracına girdiği görüldü.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Polis Taksim provokasyonuna geçit vermedi! CHP'li Tanal'ın başını çektiği gruba müdahale
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Taksim Meydanı çevresi, İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklar ve caddeler ile kentin birçok noktasında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim'e yürümek isteyen gruptakileri polis engelledi.

Mecidiyeköy'de toplanarak Taksim'e gitmek isteyen, aralarında CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın da yer aldığı gruba polis izin vermedi.

Polisin uyarılarına rağmen yürümekte ısrar eden bazı kişiler gözaltına alındı.

Tanal'ın gözaltı işlemine engel olmak için polis aracına girdiği görüldü.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyesi bir grup, taşıdıkları çeşitli pankartlar ve flamalarla sloganlar atarak Beşiktaş'ın ara sokaklarından Barbaros Bulvarı'na çıkmak istedi.

Çevik kuvvet ekipleri, bulvara çıkışlarına izin vermediği gruba müdahalede bulundu. Bu sırada taşkınlık yapan bazı kişiler gözaltına alınırken, ara sokaklardan bulvara çıkarak Taksim'e yürümek isteyen gruba da izin verilmedi.

Gözaltına alınanlar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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