Polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 253 operasyonda 176 çete çökertildi

AA 28 Temmuz 2020 Salı 16:18 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:18

AA muhabirinin emniyet ve jandarma verilerinden derlediği bilgiye göre, terör ve uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçluyla mücadelesini sürdüren güvenlik güçleri, sadece organize suç örgütlerine yönelik yılbaşından bu yana 253 operasyon gerçekleştirdi.

Gerek yerel gerek bölgesel gerekse ulusal çapta vatandaşların huzurunu ve güvenliğini tehdit eden suç örgütlerine yönelik teknolojinin bütün imkanlarını kullanarak projeli çalışmalar yapan polis ve jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda ikisi ulusal, 33'ü bölgesel, 141'i de yerel olmak üzere 176 çeteyi çökerterek aralarında elebaşlarının da yer aldığı 3 bin 471 şüpheliyi gözaltına aldı.

Örgüt üyelerinden 1128'i sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken milyonlarca liralık mal varlıklarınaysa el konuldu.

- Suç örgütlerine yönelik operasyonlar her geçen yıl arttı

Güvenlik güçlerinin organize suç örgütleriyle yıllar boyu süren kararlı mücadelesi sonucu çökertilen çete ve yakalanan şüpheli sayısı da arttı.

15 Temmuz 2016'dan aynı yılın sonuna kadar düzenlenen 30 operasyonda yakalanan 486 şüpheliden 196'sı cezaevine konulurken, 2019 yılının tamamında gerçekleştirilen 424 operasyonda 5 bin 416 şüpheli gözaltına alındı ve bunların 2 bini demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

2016'nın 5,5 ayında 30 çete çökertilirken 2019'un tamamında bu sayı 328 olarak kayıtlara geçti.