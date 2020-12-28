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Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' dedi... İl Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan yerinde cevap

Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan üç kişiye cezai işlem uygulanırken, 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyerek cezaya itiraz eden kişiye İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, 'Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun.' sözleriyle cevap verdi.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:04 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:07
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Düzce’de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetim yaptı. Durdurulan araçtaki 3 kişinin izinlerinin olmadığının anlaşılması üzerine polis, tutanak tutmak istedi. Bu sırada araçtakilerden biri, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum" diyerek polis memurlarının tutanak tutmasına itiraz etti. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin" diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

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