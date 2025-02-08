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Polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı

Bağcılar'da devriye aracı içerisindeki 2 polis memuruna bıçakla saldıran şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 13:44 - Güncelleme:
Polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
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Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar Bağcılar Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs meydanda park halindeki devriye polis aracını açarak içindeki polis memurlarına bıçakla saldırmıştı. Saldırıda F.İ. isimli kadın polis ve M.E.K. isimli polis yaralanmıştı. Yaralı 2 polis memuru hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmış, hayati tehlikelerinin olmadı öğrenilmişti. Polis ekipleri ise kaçan saldırganı yakalayarak gözaltına almıştı. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli H.B. sevk edildiği Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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