Polise çarparak ölümüne neden olan İETT şoförüne iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Kasım 2024'te polis memurları A.P. ve R.A.K'nin içinde bulunduğu 01 AAJ 443 plakalı araç ile Adem Gündoğdu'nun kullandığı 34 BB 7783 plakalı aracın Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı dönüşünde çarpıştığı aktarıldı.

Kazanın bildirilmesi üzerine trafik polisi Ogün Yürümez ve müşteki polis memuru O.P'nin olay yerine gittikleri, görev araçlarını tepe lambası açık şekilde yol üzerine park ettikleri anlatılan iddianamede, polis memurlarının yol ve trafik güvenliğini sağlamak için çalışmaya başladıkları belirtildi.

İddianamede, bu sırada D-100 kara yolu güney yan yol istikametinden gelen 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Ahmet Gül'ün, Ekrem Kurt Bulvarı'na dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, önce yolun sağ ve sol tarafındaki bariyerlere sonra da park halindeki resmi ekip aracına çarptığı kaydedildi.

Bariyerlere vurduğu sırada otobüsü durdurmaya çalışan polis memuru Ogün Yürümez'e de çarpan İETT aracının daha önce kaza yapan araçlara da çarpıp viraj bitiminde durabildiği ifade edilen iddianamede, kazada polis memuru Yürümez'in olay yerinde şehit olduğu, müşteki polis O.P'nin ise üzerine doğru gelen otobüsten kaçmaya çalıştığı sırada yere düşerek yaralandığı aktarıldı.

- SÜRÜCÜ DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARACIN FRENİNE BASMADI

İddianamede, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsünü tekrar yola sokmak için manevralar yaptığı ancak aracı durdurmak için frene basmadığı vurgulandı.

İddianame yer alan bilirkişi raporunda, fren sistemlerinde herhangi bir arıza tespit edilmeyen İETT otobüsünün direksiyonunda kilitlenme olmadığı, lastikler üzerinde fren izlerine rastlanılmadığı belirtilerek, ön takımları sağlam olan aracın ön şasesinde çatlak olduğu, ancak bu durumun fren tertibatına etkisinin bulunmadığı anlatıldı.

Şüpheli Ahmet Gül'ün tamamen ve asli kusurlu olduğu aktarılan iddianamede, şehit polis memuru Ogün Yürümez, müşteki polis memuru O.P. ile İEET otobüsünün maliki Sauna İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahibi Ahmet Uysal ve şirket müdürü Mürsel Karakaya'nın kazanın oluşumunda kusurlarının bulunmadığı dile getirildi.

İddianamede, kazanın ardından tutuklanan şüpheli Ahmet Gül'ün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, Ahmet Uysal ve Mürsel Karakaya hakkında da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Hazırlanan iddianame değerlendirilmek için Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.