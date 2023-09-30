PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ederken HDP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu adeta koruma kalkanı oldu. Tunceli HDP milletvekili Ayten Kordu, Azime Bozkurt'u arabasına bindirerek kaçırmaya çalıştı.
PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ederken HDP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu polis ekiplerine zorluk çıkartarak, PKK yandaşı Azime Bozkurt'a adeta kalkan olmaya çalıştı.
Polisler, PKK terör örgütü medya yapılanması Yeni Yaşam Gazetesi Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt'u gözaltına almak isterken, Tunceli HDP milletvekili Ayten Kordu zanlıyı arabasına bindirerek kaçırmaya çalıştı.