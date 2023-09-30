PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ederken HDP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu adeta koruma kalkanı oldu. Tunceli HDP milletvekili Ayten Kordu, Azime Bozkurt'u arabasına bindirerek kaçırmaya çalıştı.

TERÖR SEVİCİ HDP'Lİ VEKİL, PKK YANDAŞINA KALKAN OLDU

PKK terör örgütü ile yakınlığıyla bilinen Yeni Yaşam gazetesinin Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam ederken HDP Tunceli Milletvekili Ayten Kordu polis ekiplerine zorluk çıkartarak, PKK yandaşı Azime Bozkurt'a adeta kalkan olmaya çalıştı.

ZANLIYI KENDİ ARACI İLE KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Polisler, PKK terör örgütü medya yapılanması Yeni Yaşam Gazetesi Tunceli dağıtımcısı Azime Bozkurt'u gözaltına almak isterken, Tunceli HDP milletvekili Ayten Kordu zanlıyı arabasına bindirerek kaçırmaya çalıştı.