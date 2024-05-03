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  • Polise saldıran 29 provokatör yakalandı! Aralarında o sosyal medya fenomeni de var
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Polise saldıran 29 provokatör yakalandı! Aralarında o sosyal medya fenomeni de var

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını amacından saptıran 29 provokatör yakalandı. Yakalananlar arasında sosyal medya fenomeni 'Basel' isimli kullanıcının da bulunduğu öğrenildi.

AA3 Mayıs 2024 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Polise saldıran 29 provokatör yakalandı! Aralarında o sosyal medya fenomeni de var
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane Meydanı'nda polislere taş ve sopayla saldırıda bulunan 29 kişinin yakalandığını bildirildi.

"Gereği yapıldı-13 A" başlığıyla yaptığı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na çıkmak için Saraçhane Meydanı'nda toplanan ve polislere taşlı sopalı saldırıda, fiziki müdahalede bulunan 29 şüphelinin yakalandığı bilgisini verildi

"TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Kamera kayıtları ve yüz tanıma sistemi ile saldırıya karıştığı tespit edilen diğer kişileri yakalamaya yönelik operasyonların devam ettiğini belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke etmeye çalışarak, halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışan kahraman polislerimize saldıranları tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

SOSYAL MEDYA FENOMENİ DE YAKALANDI

Bu arada, yakalananlar arasında sosyal medya fenomeni "Basel" isimli kullanıcının da bulunduğu öğrenildi.

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