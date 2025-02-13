İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,121
  • EURO
    37,6721
  • ALTIN
    3390.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polise saldıran DEM'linin yeğeni zehir taciri çıktı
Güncel

Polise saldıran DEM'linin yeğeni zehir taciri çıktı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen DEM Partili Dargeçit Belediye Başkanı Asya Gezer'in şoförü olan yeğeni, gözaltına alındığı operasyonda evinde yapılan aramada hassas terazi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

IHA13 Şubat 2025 Perşembe 14:41 - Güncelleme:
Polise saldıran DEM'linin yeğeni zehir taciri çıktı
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, 4 Kasım 2024 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesine yapılan görevlendirme sonrasında meydana gelen sokak olaylarında güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunan şahıslara yönelik polis ve jandarmanın çalışmaları sürüyor.

Mardin polisi tarafından yapılan tespitler sonrası güvenlik güçlerine taşlı saldırıda bulunduğu tespit edilen DEM Partili Dargeçit Belediye Başkanı Asya Gezer'in şoförü ve yeğeni A.G.'nin evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde öğütücü içerisinde 5.3 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde sarmakta kullanılan çarşaf, 1 adet 9x19 MKE ibareli bir adet dolu fişek ve çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

A.G., "Ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satın alınması, taşınması veya bulundurulması" kanunu ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi "kanunlarına göre hakkında işlem yapıldı.

A.G., Dargeçit ilçesinde yapılan gerekli işlemlerin ardından Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

  • Asya Gezer
  • uyuşturcu
  • yeğen

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.