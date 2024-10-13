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'Polise saldırı'nın adresi bu kez Gaziantep! Teslim olmak istemeyince çatıştı

Gaziantep'te bir hırsızlık ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri ile teslim olmayı reddeden şüpheli arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda facianın eşiğinden dönülürken şüpheli yakalandı.

IHA13 Ekim 2024 Pazar 16:46 - Güncelleme:
'Polise saldırı'nın adresi bu kez Gaziantep! Teslim olmak istemeyince çatıştı
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Olay, 11 Ekim 2024 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, bir hırsızlık ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, kaçmaya çalışan şüpheli şahsa 'teslim ol' çağrısında bulundu. Polisin çağrısına olumsuz cevap veren şüphelinin silah çıkarması üzerine polis de aynı şekilde karşılık verince polisle şüpheli arasında silahlı çatışma çıktı.

POLİSLE ŞÜPHELİNİN ÇATIŞMA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Yaralanan kimsenin olmadığı olay anları ise binadaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binaya giren şüpheli şahsa polisin teslim ol çağrısında bulunması ve bu sırada asansöre yönelen şahsın silah çıkarması ile polisle aralarında çatışma yaşanması yer aldı.

Olay sonrası çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

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