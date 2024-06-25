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Polise silah gösteren şüpheliler 1 saat süren takip sonucu yakalandı

Aksaray'da 'Dur' ihtarında bulunan polise tabanca gösterip kaçan içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, yaklaşık 1 saat süren takip sonucu yakalandı. Ehliyetsiz sürücü K.E.Y. (17) ile 1'i polise silah gösteren 2 kişi gözaltına alındı. Sürücü K.E.Y.'e 'ehliyetsiz araç kullanmak' ve çeşitli ihlallerden dolayı toplam 60 bin lira para cezası uygulanırken, annesine ait olduğu belirlenen otomobil de trafikten men edildi.

DHA25 Haziran 2024 Salı 09:33 - Güncelleme:
Polise silah gösteren şüpheliler 1 saat süren takip sonucu yakalandı
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Olay, saat 18.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphe üzerine K.E.Y., yönetimindeki 68 AK 685 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Duran otomobilin yanına giden polise, araçta bulunan bir kişi elindeki tabancayı gösterirken sürücü K.E.Y., bu sırada çalıştırdığı otomobille olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık 1 saat süren takibin ardından otomobil, Nakkaş Mahallesi'nde durduruldu. Sürücü K.E.Y. ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu için kaçtığı öğrenilen K.E.Y. hakkında, 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'ters yoldan gitmek', 'kırımızı ışık ihlali', 'dur ihtarına uymamak' gibi suçlarından toplam 60 bin TL para cezası uygulandı.

Sürücünün annesine ait olduğu belirlenen otomobil de trafikten men edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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