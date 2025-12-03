İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4509
  • EURO
    49,4607
  • ALTIN
    5744.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Polise tehditler savuran magandanın cezası kesildi
Güncel

Polise tehditler savuran magandanın cezası kesildi

Kayseri'de aydınlatma direğine çarptıktan 200 metre sonra durabilen ve ardından görevini yapan polis memuruna, 'Sana gerekeni yapacağım' diyerek tehdit eden alkollü sürücüye ceza kesildi.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 11:47 - Güncelleme:
Polise tehditler savuran magandanın cezası kesildi
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, S.K. yönetimindeki 38 AOD 729 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. S.K. direğe çarptıktan 200 metre sonra ancak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk tespitlerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Trafik ekipleri tarafından alkolmetre üfletilmek istenen S.K. üflemeyi reddederken, alkol tespiti yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, S.K. kaza için olay yerine gelen trafik polisine, "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit etti.

Sürücünün Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan etanol testi sonucuna göre şahsın 2,22 promil alkollü olduğu tespit edilirken, alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak, alkollü araç kullanmak ve araç muayenesini yaptırmamak maddelerinden toplam 66 bin 78 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında alkolmetre cihazına üflemeyi reddetmek ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da adli işlem başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.