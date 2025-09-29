İSTANBUL 18°C / 13°C
Güncel

Polise tekme attı, eşine şiddet uyguladı: Alkollü koca tutuklandı

Burdur'un Bucak ilçesinde aile içi şiddet ihbarını değerlendiren polis ekiplerine saldıran koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 17:25
Polise tekme attı, eşine şiddet uyguladı: Alkollü koca tutuklandı
Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Fatih Mahallesi 1575 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.İ. (38) ve F.İ. (33) çiftinin evde kavga etmesi üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

ALKOLLÜ KOCA POLİSE TEKME ATTI

Ekiplerin apartmana girdiği sırada 1.55 promil alkollü olan koca A.İ. polise tekme attı. Bunu sırada eşi F.İ. ise polis ekiplerine fiziksel mukavemette bulundu. Polisler tarafından çift etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece koca A.İ. tutuklanarak cezaevine gönderilirken eşi F.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.


