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Güncel

Polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi kuran uyuşturucu çetesi çökertildi

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı. Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

AA30 Ekim 2020 Cuma 10:25 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:25
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlilerinin desteğiyle düzenlenen ve drone da kullanılan operasyonda biri kadın 6 şüpheli yakalandı.

Zanlıların ev ve eklentilerindeki aramalarda, 2 kilo 124 gram sentetik uyuşturucu ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin polise yakalanmamak için evlerine kamera sistemi kurduğunu ve kapıları açılmaması için güçlendirdiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen 5'i tutuklandı.

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