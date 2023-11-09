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Polisi arayıp kaçırıldım dedi: Asılsız ihbarda bulunan genç kız gözaltına alındı

Nevşehir'de, polisi arayıp kaçırıldığını söyleyen genç kız, ihbarı asılsız çıkınca gözaltına alındı. Genç kızın emniyette işlemleri sürüyor.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 12:06 - Güncelleme:
Polisi arayıp kaçırıldım dedi: Asılsız ihbarda bulunan genç kız gözaltına alındı
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Alınan bilgiye göre, polisi arayan S.K. (16), Van'ın Erciş ilçesinden teyzesini ziyaret için Nevşehir'e geldiğini, zorla alıkonularak cinsel tacize uğradığını ve araziye bırakıldığını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, belirtilen bölgede S.K'yi bulamayınca ihbar için aranan telefonun sinyalinden genç kızın kaldığı adresi tespit etti.

Kent merkezindeki adrese giden polis, misafir olarak kaldığı evde internet kesintiye uğradığı için vakit geçirmek amacıyla asılsız ihbarda bulunduğunu itiraf eden genç kızı gözaltına aldı.

S.K'nin emniyette işlemleri sürüyor.

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