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Polisi görünce kaçtı: 11 suçtan sabıkalı çıktı

Bursa'da yunus polislerini görünce otomobilleriyle kaçan 4 şüpheliden 3'ü kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta arama yapan ekipler, 1 şahsın 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öğrenirken, araç içinde çok sayıda marka saat ve tabanca buldu.

IHA11 Ocak 2023 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Polisi görünce kaçtı: 11 suçtan sabıkalı çıktı
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Merkez Osmangazi İlçesinde devriye atan yunus polis ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Fakat durmak yerine içinde bulundukları 16 ATN plakalı araçla kaçmayı tercih eden 4 kişi yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından ara sokakta sıkıştı. Daha fazla otomobille ilerleyemeyen şahıslar bu kez de yaya olarak kaçmaya çalışsa da polis ekipleri 4 şüpheliden 3'ünü yakalamayı başardı. Şüphelilere kimlik sorgusu yapan ekipler, ise Kıvanç S.'nin 11 ayrı suçtan dosyası olduğunu ve 2 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu öğrendi. Araçta arama yapan ekipler, çok sayıda marka saat ve tabanca ele geçirdi.

Şüpheliler, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere gözaltına alınırken, kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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